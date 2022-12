’Beter voorbereiden op ongeregeldheden’

Hulpverleners in grote steden moesten zich verweren tegen onbegrijpelijk agressief geweld na winst op Marokko. En dan hebben we het nog over de daar uit voortvloeiende schade. Begint dat zo langzamerhand niet structureel te worden? Men grijpt dit soort aangelegenheden aan om de een of andere manier van frustratie bot te vieren. Naar alle waarschijnlijkheid wil men pas ingrijpen als het noodzakelijk is maar ik vrees toch ook dat de wetgeving op dit punt weinig ruimte biedt aan de uitvoerende macht om op te treden want we leven tenslotte in een democratisch land. En dan blijkt het beperken van vrijheden nauwelijks bespreekbaar te zijn want eerst vindt er oeverloos en langdurig gepolder plaats en dat is dan ook nog eens doorspekt met partijpolitiek en dan kan men het eindresultaat wel raden !

Overigens had men na de eerste uitbarsting al duidelijke maatregelen moeten nemen want een nieuwe uitbarsting van geweld lag voor de hand en met alle problemen van dit moment waar de burger in algemene zin mee te maken heeft ligt de drempel ook voor de burger niet bepaald hoog om , uit onvrede met het huidige beleid , deel te nemen aan dit soort geweld ! Ik hoop dat de nuchtere realiteit de emoties tot bedaren kan brengen maar daar zijn vele vredesapostelen uit de samenleving voor nodig vrees ik want de politiek kan dit probleem niet allen aan is al gebleken !

M. van den Berg, Den Haag