’Verlies voor Schiphol’

Corendon keert Schiphol de rug toe. Er is geen enkel zicht op het oplossen van de voortdurende chaos. Het management blijft op grote schaal falen. Het faillissement van Schiphol is in werking gezet. Wellicht tot opluchting van het kabinet vanwege het milieu- en klimaatbeleid. De uitstoot van stikstof en CO2 wordt verplaatst naar Brussel. Die staan handenwrijvend Corendon te verwelkomen. Goed voor de economie en werkgelegenheid.

B. Huisman