’Testtoegang positief’

Jan-Willem Strik vindt het positief dat men een negatieve test moet kunnen overleggen om Nederfland binnen te komen.

Men laat het nu wel uit het hoofd om voor vakantie naar het buitenland te reizen. Vliegreizen zullen hierdoor voorlopig wel afnemen.

Dit is eindelijk een goede maatregel die de overheid al acht maanden eerder in had moeten voeren.

Jan-Willem Strik, Loenen a/d Vecht