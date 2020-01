’Tanktoerisme naar Duitsland’

Mijn auto gebruikt bijna 6 liter over 118 km van Almere naar Emmerich am Rhein in Duitsland. In Almere waar ik woon kost de benzine 1,67 euro en in Emmerich 1,37 euro. De heenreis kost 6 x 1,67 euro = 10,02 euro. Ik tank de auto, met 30 liter E10 en neem ook een extra tank van 20 liter E10, in Emmerich en bespaar 50 x 0,30 = 15 euro. (6 x 1,37 euro = 8,22 euro). Heen en terug voor 18,24 euro – 15 euro. Voor 3,24 euro aan brandstofkosten, ben ik dan in Elten alwaar ik op de markt in de (broodjes) bakkerij, met zijn tweeën voor 10,58 euro, 2 belegde broodjes en 2 cappuccino nuttig in afwachting van het middaguur om goedkoop te tanken. Dan rijd ik ook nog even naar Kleve om door de binnenstad te wandelen en dan na onze wekelijkse leuke dag van in totaal 15 euro met zijn tweeën terug naar huis.

Dank je wel Mark…..

Hans Heemeijer, Almere