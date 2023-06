’Uitsluiten politieke partijen slechte zaak’

We leven in Nederland in een democratisch land waar we gelukkig mogen stemmen op welke partij dan ook als we dat willen. En daar zitten dus ook mensen tussen die op de PVV gestemd hebben. Ik heb zelfs niet op op de PVV gestemd maar deze arrogantie van vrijwel alle politieke partijen richting bepaalde politieke partijen stuit mij als kiezer enorm tegen de borst en daarmee maken deze politieke partijen zich ook nog eens schuldig aan polarisatie. En daarmee ook mede schuldig aan de verharding en verruwing van de maatschappij. Dat kan en mag niet, je kunt en mag ook als politici niemand uitsluiten of cancelen op politieke ideologie of iets anders. Wat geeft hen het recht om iemand op voorhand al uit te sluiten, inderdaad helemaal niets!

M. Bruin,

Almere

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1808266685/partijtop-christen-unie-in-maag-met-provinciale-samenwerking-pvv