’Autobezitter betaalt hoofdprijs’

Ten eerste is dat totale controle over waar jij je bevindt. Ten tweede betalen we voor 1 liter benzine meer dan de helft aan accijns en btw. En dan nog hebben ze er niet genoeg aan. Alles wat met autorijden te maken heeft, daar moeten wij in dit land de hoofdprijs voor betalen. Autorijden wordt onbetaalbaar. Ook de gereden kilometers in het buitenland willen ze belasten. Zo worden we op vele manieren gepakt. En deze overheid is er voor zijn burgers?

Aafje van der Wiel