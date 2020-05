’Na de woorden ook daden’

Wat voorbeelden: iedereen kent de omstandigheden in Qatar. Mensonterend, waarom dan daar voetballen? Iedereen is bekend met de rol van Rusland in Syrië, Oekraïne, waarom bier drinken met Poetin? Iedereen kent de rol van China inzake van de Oeigoeren. Waarom dan de hele maakindustrie uitbesteden aan China? Iedereen heeft kritiek op Erdogan, waarom dan op vakantie naar Turkije? Toch iets om even bij stil te staan.

Jan Tollenaar,

Eindhoven