’Krokodillentranen van de frisdrankindustrie’

’In 2040 heeft twee derde Nederlanders obesitas’

„Het is vijf voor twaalf in de strijd tegen obesitas”, aldus internist-endocrinoloog en hoogleraar obesitas Liesbeth van Rossum. Het klinkt alarmerend en dat is het ook. Als we niet ingrijpen heeft in 2040 twee derde van de Nederlanders overgewicht.