Nieuwkomers sneller aan het werk? ’Tijd dat de knop omgaat in Nederland’

De beroepsbevolking neemt af door de vergrijzing, maar ook jongeren vallen vaker uit door burn-outs of andere klachten. En dan moet je nog maar zien dat je daadwerkelijk meer gaat verdienen, mocht iemand beslissen om meer uren te gaan maken: welke toeslagen vervallen er als ik meer werk? Lezers van De Kwestie over arbeidsmigratie zijn vooral kritisch op ons toeslagen- en belastingsysteem. „Nederland is al vol genoeg”, vindt Ast. Ron. Hij pleit voor het verlagen van uitkeringen, het ’ontmoedigen’ van parttime werken en belastingvrij overuren maken.

Anderen zien heil in het verhogen van het minimumloon om de ’toeslagen overbodig te maken’. „Ik wil zelf heel graag meer gaan werken maar als ik dat doe ben ik mijn toeslagen kwijt en ga er dus niets op vooruit. Met een uitkering en alle maximale toeslagen verdien je meer dan wat ik nu verdien helaas”, aldus Hester.

Lezers reageren kritisch op de vraag of we meer arbeidsmigranten in Nederland moeten willen. Sommigen vinden het te gek voor woorden dat er met ruim zeventien miljoen inwoners überhaupt sprake is van personeelstekorten. Ook klinkt daarin de vraag of werken wel loont. „Gewoon de arbeidsmarkt en sociaal beleid met spoed herzien, en de zelfredzaamheid van de mensen voorop stellen”, aldus Jan.

’De knop moet om’

Spraakwaterval bepleit dat nieuwkomers sneller aan het werk moeten worden gezet. „Hier in Nederland mogen ze juist niet werken en later een beperkt aantal uren. Dat terwijl werkgevers om arbeidskrachten zitten te springen. Het wordt tijd dat de knop omgaat in Nederland.” Een andere lezer sluit daarop aan: „Voor de BV Nederland is het gewenst dat arbeid flexibeler ingezet kan worden. Ook het onbenutte arbeidspotentieel, dat nu moet rondkomen van uitkeringen, kan veel beter ingezet worden.”

Nederlanders zijn ’verwend door al die cadeautjes van de overheid’, schrijft Herman. „Wonen en zorgkosten zijn gewoon te hoog, vandaar heeft men die akelige toeslagen bedacht, waar menigeen misbruik van maakt.”

Er worden ook ideeën geopperd om meer rust op de arbeidsmarkt te krijgen. Stop bijvoorbeeld met het overeind houden van bedrijven met staatssteun, klinkt het, want ’door faillissementen komt personeel vrij’. En: „Beperk de openingstijden van de middenstand, er is geen personeel voor 90 uur beschikbaar.”