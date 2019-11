Brief 3 ’VVD moet poot stijf houden’

Met geruststellende woorden heeft VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff geprobeerd de onrust in de partij weg te nemen over het verlagen van de maximumsnelheid (Tel. 6/11).

Maar beter ook, dat Klaas Dijkhof dit sust, maar vertrouw de VVD niet. Zij zijn vaker voor de linkse lobby gezwicht, rekeningrijden, kinderpardon en hypotheekaftrek. Daarin hielden zij ook hun poot niet stijf!

Het is nu wel genoeg geweest, want anders bezetten de automobilisten het Malieveld in Den Haag. Want je gaat de Nederlandse wegen toch niet stilleggen ten koste van de economie. Direct afwijzen was duidelijke taal van de VVD geweest.

K. Gaemers

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: