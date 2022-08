’Maximaal twee keer vier jaar’

Solide landsbestuur lijkt in niets op een wedstrijd. Iedereen die zich serieus verdiept in wat het politieke bedrijf en het landsbestuur met mensen doet, weet dat macht corrumpeert. Dat gaat geleidelijk, is onvermijdelijk en zichtbaar. Om deze betonrot in onze – in wezen kwetsbare – democratie tegen te gaan is het noodzakelijk dat een maximale zittingsduur voor in elk geval de minister-president wordt ingesteld. Soortgelijk zoals in de VS gedaan is via het 22e amendement op de Grondwet: maximaal twee termijnen van vier jaar.

Behalve het tegengaan van feitelijke en mentale corruptie zijn er andere voordelen: minder ’old boys network’, vaker nieuw elan, nieuwe ideeën en methodes, de kracht van onvermijdelijke lobby’s verminderen, frisse ’checks and balances’ en al zeker geen recordjacht. Wat hier voor de minister-president en andere publieke machtshebbers bepleit wordt, is overigens via de Governance Codes al lang van toepassing op topfunctionarissen als toezichthouders en commissarissen: acht jaar, dan is het mooi geweest, dan is het tijd voor iemand anders.

Ludo Grégoire, Leiden