Brief 2 ’Visie van Macron interessant’

De beveiliging was duidelijk niet op orde. Los daarvan heeft Macron een interessante en duidelijke visie op de EU. De EU moet, los van China en de VS, een eigen koers varen en niet afhankelijk zijn van bedrijven van buiten de EU. Een typisch Franse opstelling die uitgaat van de ’grootsheid’ van Frankrijk dat niet afhankelijk wil zijn van andere grootmachten.

Prima ook dat hij probeert de dialoog aan te gaan met verschillende groepen in de Franse samenleving. En als dit niet lukt, zoals bij de pensioenhervorming, zijn wil op democratische wijze doordrukt. Want de ’president de la République’ is geen lintjesknipper, maar heeft enorm veel macht!

Bas Overmars, Amsterdam

