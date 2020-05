’Nederlanders kunnen risico zelf inschatten’

Ira Helsloot

Zo half maart waren we in grote verwarring over de dreiging van de om zich heen grijpende corona-uitbraak. De regering koos de eerste weken van maart voor het klassieke RIVM-advies bij een uitbraak van een infectieziekte: geen evenementen, bij symptomen thuisblijven en probeer een beetje sociale afstand te houden door geen handen te schudden en indien mogelijk thuis te werken. Op 16 maart veranderde dat allemaal met de lockdown, waardoor grote delen van de samenleving hard tot stilstand kwamen. Er was toen onzekerheid, maar nu weten we veel meer.