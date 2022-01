’Groene’ kernenergie prima

Om die reden zou gas ook ’groen’ moeten worden, zo stelt de Europese Commissie voor. Dat vinden iets minder deelnemers een goed plan, maar toch nog een flinke meerderheid. Een reactie: „Deze ’draai’ van 180 graden laat zien dat het gezonde verstand in de klimaatdiscussie lijkt terug te komen.”

Het idee achter het voorstel kernenergie en gas als ’groen’ aan te merken, is het voor investeerders aantrekkelijker maken geld te steken in dit soort energiebronnen. Een overgrote meerderheid van de stemmers kan meegaan in deze gedachtegang. „Prima”, zo meent een stemmer, „maar dan wel als dat geld van de overbodige omschakeling van gas naar elektriciteit in de bouw van kerncentrales wordt gestopt.”

De meeste stemmers denken dat Nederland wel mee zal gaan in deze denkwijze van de Europese Commissie. Duitsland is fel tegen kernenergie. De meeste respondenten denken niet dat de Duitsers het gelijk aan hun zijde gaan krijgen in Europa. Een respondent meent zelfs dat de Duitsers ’van het padje’ zijn. „Ze willen de kerncentrales sluiten en gas gebruiken. Maar ze vergeten dat het gas uit Rusland moet komen.” Een andere respondent: „Duitsers aan het gas, Nederland er juist af. Waar is de eenduidigheid?”

De Fransen hebben wel gelijk, zo denkt een overgrote meerderheid. De Fransen hebben dankzij kerncentrales behoorlijk minder CO2-uitstoot per inwoner dan andere Europese landen. „Het is niet gek dat dit idee uit Frankrijk komt. Frankrijk voldoet als enige EU-land aan de stikstofnorm.” Een andere stemmer: „De Fransen hebben vijftig jaar geleden al volop ingezet op kernenergie.”

Het nieuwe kabinet trekt geld uit voor onderzoek naar de bouw van nieuwe kerncentrales. Dat vinden veruit de meeste respondenten een goede zaak. Eén respondent vindt het raar dat het onderzoek nodig is. „We weten toch nu al dat kernenergie minder uitstoot geeft en minder oppervlakte nodig heeft dan die walgelijke windmolens?” Een andere respondent: „Waarom onderzoek? Als het goed is voor Frankrijk, dan is het toch ook goed voor ons?”

Als kernenergie niet kan, dan zien veruit de meeste respondenten waterstof als energiebron het meeste zitten. „Weg met die lelijke windwappers en brandbare zonnecellen. Met kernenergie kun je waterstof winnen. Zo kan het huidige distributiesysteem in stand blijven. Gasleidingen liggen immers toch al in onze huizen.” Andere voorstanders van waterstof blijken echter tegenstanders van kernenergie. Eén respondent denkt bijvoorbeeld eerder aan het gebruik van een combinatie van zonne- en windenergie en geothermische energie (aardwarmte) voor de productie van waterstof. Weer iemand anders: „Laten we kernenergie gebruiken als tussenoplossing totdat kernfusie mogelijk is.”

Het grootste probleem van kernenergie is kernafval. Driekwart van de stemmers denkt dat dit probleem in de toekomst opgelost wordt. Een stemmer bagatelliseert: „Raar altijd dat we kernafval zo’n groot probleem vinden, terwijl plastic veel schadelijker is.”