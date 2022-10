Uitslag stelling: ’Treinreiziger ontmoedigd’

Het is chaos bij de NS. Onlangs werd aangekondigd dat de dienstregeling nog verder worden afgeschaald als er niet op tijd meer personeel gevonden wordt. De stakingen lijken vooralsnog wel voorbij nu de vakbonden FNV en CNV in overgrote meerderheid hebben ingestemd met een nieuwe cao bij de NS. Hoewel de problemen hiermee niet zijn opgelost wordt het mogelijk wel aantrekkelijker om bij de NS te gaan werken, denkt 39% van de respondenten. Het NS-personeel krijgt er gemiddeld 9,25 procent bij. Ook krijgen medewerkers tweemaal een uitkering van 1000 euro. De meeste stemmers vinden dit redelijk. Wel keurt de helft het af dat het staken in dit geval loont. „Zwichten voor belachelijke looneisen is een slechte zaak. Dit is essentiële dienstverlening en daar zou het stakingsrecht beperkt moeten worden.” De andere helft van de stemmers staat wel achter de loonsverhoging. Echter vrezen deze stemmers dat de loonkosten doorberekend worden in de prijzen van treinkaartjes. „Nu worden treinkaartjes helemaal onbetaalbaar. En dan is het niet eens zeker dat je trein (op tijd) rijdt!”, reageert iemand. Meer betalen voor een ’bedroevende’ service is onaanvaardbaar, stelt men. Iemand somt wat problemen op: „Ik reis dagelijks voor werk en ervaar te korte-, stampvolle treinen, geen controle, geen informatie, treinen die uitvallen, onveilige stations, roltrappen die niet werken.” Reizigers haken af als de service zo slecht is, denken bijna alle stemmers. „Het voornemen van NS om maar een keer per uur een trein te laten rijden is een verarming van het openbaar vervoer, zo jaagt je nog meer mensen de trein uit”, zegt iemand. En: „Ze willen Nederlanders toch zo graag uit de auto en in het ov? Als we duurzamer moeten reizen dan moet de dienstverlening van de NS echt verbeteren.” Deze situatie jaagt mensen de auto weer in, stellen velen.

Zo zouden er in ieder geval in de spits langere treinen moeten rijden om forenzen meer ruimte te bieden, vinden vrijwel alle deelnemers. Meer dan een derde van de stemmers is het reizen met de trein gaan mijden sinds de acties op het spoor. „Ik wil zonder stress kunnen reizen en dat kan zo niet!” Een ervaren treinreiziger zegt: „Ik reis mijn hele leven met het ov , maar tegenwoordig zo min mogelijk. Als haringen in een ton!” Iemand anders miste laatst een ’belangrijke gebeurtenis’ door de treinperikelen. „Op het vertrekpunt geen info, in de trein kreeg ik te horen dat de trein in verband met werkzaamheden na 2 haltes niet meer verder zou rijden. Dan is het te laat om een alternatief te bedenken!” Ook deze stemmer is helemaal klaar met het treinreizen: „Niet te doen! Zodra ik kan koop ik een auto, het lijkt haast alsof de NS hierop aanstuurt.”

De nieuwe NS-topman en oud-minister, Wouter Koolmees, is in ieder geval niet de geschikte kandidaat om de NS uit het slop te trekken, denkt het gros van de deelnemers. „Hij heeft het met de pensioenen al verknald, dus dat belooft niet veel goeds.” Menig stemmer ziet slechts een oplossing om de NS weer op de rails te krijgen: „De hoogste tijd om van de NS weer een staatsbedrijf te maken.”