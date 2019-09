Brief 2 ’Zwarte Piet is boeman’

Net als dat in Afrikaanse landen eeuwenlang mensen zich wit schminken om zo de boeman, spook of de dood uit te beelden. Geen blanke Europeaan die het in het hoofd zal halen over die 'witte boemannen' bij de VN of in Afrika te gaan klagen.

Kennis van zaken is helaas minder belangrijk dan de discutabele argumenten van de zwartepietentegenstanders. Zij hebben het zelfs voor elkaar gekregen dat er nu mensen zijn die daadwerkelijk geloven dat het chique edelenkostuum van de modernere Zwarte Piet slavernij symboliseert en dat je met donkere schmink de Amerikaanse 'blackface' uit de vorige eeuw uitbeeldt. Het continu eenzijdig accentueren van deze theorietjes in veel media heeft ervoor gezorgd dat intussen veel grote steden de roetveegpiet hebben geïntroduceerd.

Mede hierdoor heeft de NTR, heel strategisch op Prinsjesdag, naar buitengebracht dat bij de komende intocht in Apeldoorn er alleen maar roetveegpieten meelopen.

Peter de Kort (cultuurwetenschapper), Nijmegen

