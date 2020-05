Naar de redactie? Of naar Max en Ajax?

Het is dinsdagavond 11 februari. Carnaval moet nog plaatsvinden. Corona heeft Europa nog niet in haar greep. Om 19:22 uur plopt een mailtje binnen. Ons rooster voor de komende maanden. Maart en april. Een week eerder heb ik mijn voorkeuren opgegeven. Wat fijn. Met alle verzoeken is rekening gehouden; ik hoef niets af te zeggen of te ruilen met collega’s.