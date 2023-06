’Migratiedeal Tunesië faalt’

De smokkelaars kennen de lokale omstandigheden goed, veel Tunesische agenten zijn corrupt, grote delen van de kust vormen een soort niemandsland en er is heel veel vraag naar een overtocht naar Europa. Het mensen smokkelen is voor velen een riant verdienmodel. Het enige wat zal werken, is het minder aantrekkelijk maken van Nederland. Naast het bewaken van de Europese grenzen, ook controle aan de Nederlandse grenzen. Verscherpen van de asielprocedure, versobering van de opvang en na het plegen van een misdrijf direct detentie, gevolgd door heenzending.

Cees Dekker, Emmeloord