’Weiger geen Russische toeristen: burgers hebben niks met deze oorlog te maken’

Hoe moeten we omgaan met Russen die in ons land vakantie komen vieren of een stedenbezoekje afleggen? De meeste reageerders zijn het, op een enkeling na, met elkaar eens in De Kwestie: Russische toeristen weren? „Natuurlijk moet je Russische toeristen verwelkomen.”