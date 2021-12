Brief 1 ’Lachgas is een verboden drijfgas’

Zo’n drijfgas wordt bijvoorbeeld gebruikt in brandblussers. Blijkbaar is dit drijfgas in een roomspuit e.d. wel vrij verkrijgbaar en niet ’schadelijk’ voor het milieu. Nu moet er een nieuwe wet komen om dit te verbieden, terwijl deze er al was. Begrijpt u het, ik niet? Of weten ze het niet meer dat ze al jaren geleden een wet gemaakt hebben?

Ing. A. v.d. Wetering Sliedrecht

