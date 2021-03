Binnenland

Spoedwet voor avondklok naar de Tweede Kamer gestuurd

Het kabinet heeft een spoedwet naar de Tweede kamer gestuurd om de avondklok in stand te kunnen houden als de rechter vrijdag de huidige juridische basis ook in hoger beroep kraakt. Donderdag zal de Kamer naar verwachting om 11 uur debatteren over het voorstel.