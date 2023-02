Premium Het beste van De Telegraaf

Column Eddy Terstall Oekraïne moet staat worden die Rusland niet als buurland wil

Kopieer naar clipboard

Gezien het militaire potentieel dat zich aan beide kanten van het Oekraiëns-Russische front opstapelt, kunnen we denk ik nuchter stellen dat geen van beide partijen de oorlog zomaar even gaat winnen. Niet in het voorjaar en niet daarna.