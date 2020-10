Bij het afrekenen gaf ze een briefje van 20 euro en zei ’de rest is voor het personeel’, want ze wilde ons steunen in deze barre tijd. Dat is toch wel erg vriendelijk.

Johan de Boer

We beleven door het coronavirus een moeilijke en onzekere tijd. Veel mensen maken zich zorgen over gezondheid of werk. Juist in deze tijd kan een lief gebaar, een attente actie of een onverwachte hulpvaardigheid iemands dag goed maken. De WUZ-redactie is op zoek naar zulke positieve ervaringen. U kunt uw tekst o.v.v. Dit vind ik leuk mailen naar [email protected].