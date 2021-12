Uitslag Stelling: ’Risico’s horen bij ondernemen’

Zo merkt een voorstander op: „Voor het tweede jaar op rij worden middenstanders getroffen in de drukste en beste periode van het jaar.” En een ander betoogt: „Door de plotselinge sluiting komen deze mensen in moeilijkheden vanwege de voorraden die ze niet kwijt kunnen.” Sommigen wijzen met een beschuldigende vinger naar het kabinet. „De overheid heeft dit probleem veroorzaakt voor deze ondernemers en dient dan ook de rekening volledig te betalen”, reageert een respondent.

Veel stellingdeelnemers (73%) verwachten dat deze derde lockdown de genadeslag zal zijn voor veel ondernemers. „Het water staat vooral veel horecabedrijven aan de lippen. Al twee jaar niet normaal open kunnen, dat is niet vol te houden”, denkt een respondent. „De regering heeft ons nu verboden om te ondernemen dus compensatie vanuit de overheid is zeker nodig”, reageert één van de getroffen ondernemers. „Dit kan zo niet doorgaan. Elke keer weer je onderneming dicht doen. Vorig jaar hebben wij ons hard gespaarde pensioen ingezet om te overleven. Nu hebben we geen buffer meer.”

Toch zijn er ook veel respondenten die zich afvragen of de steunmaatregelen wel de juiste manier zijn om deze crisis door te komen. „Ik heb gemengde gevoelens”, deelt één van hen. „Ik begrijp dat het lastig is voor ondernemers maar aan de andere kant willen dezelfde ondernemers wel personeel makkelijker kunnen ontslaan in moeilijkere tijden en meer flexcontracten waardoor werknemers sneller in de bijstand komen. Ik vind het meten met twee maten.”

Meer dan de helft van de stellingdeelnemers kan zich ook vinden in de mening van economen dat de huidige steunpakketten onze economie in disbalans brengen. „Dit kan zo niet door blijven gaan. De hele economie gaat naar de haaien”, reageert iemand. „De steunmaatregelen zijn verstorend voor de economie, er zijn nog nooit zo weinig faillissementen geweest volgens het CBS”, stipt een ander aan. „Nu worden bedrijfjes overeind gehouden die allang, ook zonder corona, failliet zouden zijn gegaan. Zonde van het belastinggeld.”

Het generieke karakter van de huidige steunmaatregelen wordt veelvuldig gehekeld. „Ik vind dat theater-, horeca- en evenementenbedrijven zeker gesteund moeten worden. Maar veel overige bedrijven hebben in mijn ogen al te veel misbruik gemaakt van de maatregelen. Wij hebben met ons bedrijf juist onze reserves moeten gebruiken omdat we gezond zijn. Staat haaks op bedrijven die al een schuld hadden en die staatssteun hebben gekregen met dezelfde cijfers als ons bedrijf. Laat ik voorop stellen dat ik trots ben dat wij ons eigen broek hebben kunnen ophouden. Maar de balans in het steunpakket is zoek.”

Velen vinden dat risico’s erbij horen. „Het woord ondernemen is z’n betekenis verloren. Het betekent ook risico’s nemen. Als ondernemers winst maken, hoor je ze niet. Als er verlies dreigt, schreeuwen ze hard om steun. Als ondernemer moet je anticiperen. Je moet voldoende buffer hebben”, stelt een criticus.