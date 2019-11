Ombudsman: Dank je feestelijk!

Om een einde aan de geluidsoverlast te maken neemt de politie al zijn geluidsapparatuur en de platencollectie in beslag. Bas is het hier niet mee eens. Hij wil zijn spullen terug!

In een brief aan het Openbaar Ministerie schrijft hij dat het om een unieke en onvervangbare platencollectie gaat. Maar hij krijgt de platen niet terug. Een tijd lang hoort hij helemaal niets meer. Daarom vraagt hij zelf maar eens naar de stand van zaken bij het OM. Hij hoort dan pas dat de zaak al gesloten is.

Het Openbaar Ministerie zal Bas niet voor de rechter brengen. En ook blijkt zijn platencollectie te zijn verkocht!

Verkocht? Bas weet niet wat hij hoort! Hij heeft zelf helemaal geen bericht ontvangen dat de zaak is gesloten en dat de platencollectie is verkocht. En waarom heeft de verkoop niet meer opgebracht? Hij heeft het OM tenslotte laten weten dat de platencollectie uniek en onvervangbaar is.

Bas krijgt uiteindelijk de opbrengst van de verkoop. Maar dat bedrag is veel te laag voor deze collectie.

Bas is verontwaardigd en neemt contact met ons op. Hij vertelt collega Miranda dat het Openbaar Ministerie niets heeft gedaan met zijn brief en dat ze niet de waarde van de platen zijn nagegaan. Bas heeft duidelijk laten weten dat het een onvervangbare collectie betreft. Daarom vind ik dat het Openbaar Ministerie dit op zijn minst had moeten onderzoeken. Als Bas gelijk had, dan had de platencollectie bewaard moeten blijven. Nu is hij alles kwijt.

Ik vind dat het Openbaar Ministerie in dit geval maatwerk had moeten leveren en niet de standaard procedure had moeten volgen. Nu is er geen aandacht geweest voor het verhaal van Bas.

Uiteindelijk biedt het Openbaar Ministerie excuses aan voor de gemaakte fout. En Bas krijgt een bedrag aangeboden om nieuwe platen te kopen.

Wel vind ik het teleurstellend dat Bas dit bedrag niet eerder aangeboden heeft gekregen. Nu was ons onderzoek nodig om dit in te zien. Als het Openbaar Ministerie direct had toegegeven dat er fouten waren gemaakt dan had dit Bas en ook het OM veel tijd en moeite bespaard.

*gefingeerde naam