’Opschorten adopties te voorbarig’

Premium

’Tijd voor één organisatie die over adoptie gaat’

Dat er onmenselijke drama’s plaatsvonden in de adoptiewereld, zoals de commissie-Joustra rapporteert, is voor prof. dr. René Hoksbergen nooit een verrassing geweest. Integendeel, hij hamerde er in deze rubriek meermaals op. „Goed dat adoptie eindelijk is onderzocht.”