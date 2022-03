Meedenken met de burger

Volgens de regels en het systeem van de gemeente kan dat maximaal voor drie maanden. In de tussentijd moeten Gerrit en zijn vrouw snel op zoek naar een huis waarmee zij zich wél kunnen inschrijven in de BRP, zegt de gemeente.

Als de drie maanden er bijna opzitten, ontvangt Gerrit een brief van de gemeente. Daarin staat dat hij een nieuw adres nodig heeft. Gerrit is het daar niet mee eens, maar hij wil ook niet de wet overtreden. Daarom huurt hij een kamer in een andere gemeente. Zo kan hij wél post blijven ontvangen. Maar op dat adres woont hij alleen op papier.

Gerrit huurt die kamer twee jaar lang, terwijl hij daar niet woont of slaapt. Dat voelt nog steeds niet goed. Hij wil samen met zijn vrouw zorgeloos van hun pensioen genieten. Dat moet toch kunnen? Daarom dient hij in 2021 een klacht in bij de Nationale ombudsman. Collega Dina* neemt contact op met de gemeente. Zij vraagt of er niet een eenvoudigere oplossing mogelijk is. Kan de gemeente niet meedenken met Gerrit en zijn vrouw?

Briefadres

Twee weken later belt Gerrit met Dina. Want na haar email heeft de gemeente gelukkig contact opgenomen met Gerrit om een afspraak te maken. Een paar maanden later belt Gerrit nog een keer met Dina. Na overleg met de burgemeester is het gelukkig opgelost. Gerrit krijgt voor onbepaalde tijd een briefadres op het adres van zijn dochter.

Ik ben blij dat de gemeente in actie kwam toen mijn collega vroeg om een oplossing. Maar het is jammer dat de gemeente het zo ver heeft laten komen. Gerrit vroeg om een eenvoudige oplossing voor een administratief probleem. Maar dat bleek niet mogelijk vanwege de regels en het systeem dat de gemeente gebruikt. In zo'n geval is het belangrijk dat een gemeente verder kijkt dan het systeem en meedenkt als burgers ergens tegenaan lopen. Dan was dit probleem nooit ontstaan.

* Niet de echte naam

