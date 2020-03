Stelling: Blij met deurbeleid supermarkten

Supermarkten en drogisterijen gaan een streng deurbeleid voeren. Er mag nog maar één klant per vierkante meter naar binnen, dus 100 klanten in een winkel van 1000 vierkante meter. Iedereen moet een winkelwagentje pakken zodat het aantal klanten dat binnen is gecontroleerd kan worden. Is dit een goed plan om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan of niet?