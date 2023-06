’Hermans ongeschikt om Wiersma op te volgen’

In haar huidige functie heeft zij zeker niet geëxcelleerd. Gebleken is dat zij uitermate kwetsbaar is in het debat met andere politieke partijen. Binnen de eigen VVD fractie heeft zij meerdere keren haar Waterloo moeten bekennen. Zij is echter een trouwe, volgzame volgeling van Rutte, die haar voor bewezen diensten in het recente verleden in het zadel heeft geholpen. Als minister van Onderwijs worden toch andere talenten, visie en inzichten gevraagd. Of Sophie Hermans daarvoor getalenteerd is, kunnen we ons afvragen.

J. Werkhoven