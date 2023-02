’Hulde voor de hulpteams’

Het is echt fantastisch, hoe hond Power nog na meer dan 200 uur iemand weet te redden. Fijn! Ook mooi om te zien dat Nederland bijna 88 miljoen doneerde voor hulp! Iedereen zette zich in. De enige vraag die overblijft is: waar was en wat deed Erdogan? De vraag stellen is hem beantwoorden: niets. Toch goed, dat er mensen zijn als de USAR-teams. Van hun president hoeven de Turken namelijk niets te verwachten, blijkt wel. Die zit veilig in zijn mega (lomane) paleis.

W. Praal, Capelle aan den IJssel