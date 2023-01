Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Er zullen dinsdag tijdens het persmoment in de Oval Office weinig vragen zijn voor Rutte

Door hoofdredactie

Het aanstaande bezoek van premier Rutte aan het Witte Huis wordt overschaduwd door een uitdijend schandaal rond president Biden. Zaterdag werd bekend dat nog meer geheime documenten zijn gevonden in de woning van de Democraat. De stukken dateren uit de tijd dat Biden vicepresident was. Hij had de documenten na zijn aftreden in 2017 moeten overdragen aan het Nationaal Archief.