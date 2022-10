Brief 1 ’AOW-verhoging beperkt’

De overheid wil de inkomensondersteuning AOW(ioaow) afschaffen dat reduceert de AOW verhoging tot 5,5% derhalve levert de oudere 4,5% in. De regering redeneert dat de 10% verhoging de afschaffing ioaow ‘compenseert’! Volksverlakkerij waar ouderen de rekening gepresenteerd krijgen. Er is nog hoop!

De Eerste Kamer moet nog stemmen over afschaffing van de ‘inkomens ondersteuning AOW’. De ouderen-onvriendelijke coalitie cq D66 laten geen mogelijkheid onbenut ouderen te ‘pakken’. Via de ioaow afschaffing of het onklaar maken van het beste pensioenstelsel ter wereld via het D66 cq Koolmees geesteskindje het ‘casinopensioen’. Ouderen zijn in deze coalitie o.a.v. D66 de paria’s van en in het Rutte IV/Kaag I beleid.

Herman de Haas,

Rotterdam

