’Boycot nekslag perenteler’

Er wordt gesuggereerd dat de fruittelers vanaf 2005 alleen maar domweg hectares peren hebben aangeplant, maar dit is niet waar. Nederland en België zijn gespecialiseerd in het perenras Conference, vanwege het klimaat kunnen deze het best hier worden geteeld en er zijn steeds meer hectares appels vervangen door peren. De afzetmarkt was immers groot genoeg. Totdat 5 jaar geleden het vliegtuig MH17 uit de lucht werd geschoten. Natuurlijk een drama maar door de boycot die nu nog geldt, wordt de agrarische sector de nek omgedraaid. Wij exporteerde 35% van onze totale oogst naar Rusland.

Frank Diks, (perenteler)