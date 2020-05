Uitslag stelling: ’Slachtwerk moet veiliger’

Een ruime meerderheid van de respondenten gelooft niet dat de slachterijen coronaveilig werken. Tweederde denkt dat de corona-uitbraken in de vleesverwerkende industrie tekenend zijn voor de arbeidsomstandigheden in deze branche. Een flinke meerderheid denkt dan ook dat er na de slachterij in Groenlo, meer bedrijven gesloten zullen worden wegens een corona-uitbraak. ,,Niet om de laagbetaalde werknemers te beschermen, maar omdat dierenartsen het niet veilig vonden”, zo plaatst één van de deelnemers een kanttekening.

Enkelen denken de oorzaak gevonden te hebben voor de uitbraken in de slachthuizen. Zo vermoedt één van hen dat het ligt aan de temperatuur waaronder wordt gewerkt, tussen de vijf en tien graden boven nul: ,,Met deze temperaturen kan het virus zich makkelijk verspreiden.” Meer respondenten menen dat in slachthuizen de ventilatie niet op orde is. ,,Ventileren, ventileren, ventileren. Kijk maar naar de onderzoeken van Maurice de Hond”, merkt iemand op. Een ander spreekt in slachterijen dan ook van ’een gevaarlijke situatie’: ,,Een besmet persoon en je hebt de poppen aan het dansen.”

Personeel wordt bij binnenkomst gecontroleerd op temperatuur en krijgt vragen. De meeste respondenten geloven niet dat dit afdoende is om besmettingen te voorkomen. Een scepticus meent: ,,De hygiëne in slachthuizen is al heel groot. Deze harde werkers moeten een fatsoenlijke huisvesting krijgen en regelmatig worden getest."

Toch gelooft een meerderheid niet dat de vleesvoorziening in gevaar gaat komen. Wel denkt driekwart dat het vlees duurder gaat worden door de problemen in de slachterijen. Een enkeling vindt dat het vlees duurder móet worden. ,,Het is zwaar en onderbetaald werk, anders werkten er niet zoveel arbeidsmigranten. Slachterijen zouden meer moeten betalen, dan kunnen de arbeiders ook beter worden gehuisvest.” Iemand anders merkt op: ,,Het 'Beter leven'-keurmerk moet niet alleen gelden voor de dieren, maar ook voor de mensen die het vlees verwerken.”

Een aantal andere respondenten gelooft dat met het beter betalen van de werknemers, er ook minder mensen uit het Oostblok in de slachthuizen hoeven te werken en dicht op elkaar wonen. Iemand schrijft: ,,Het is toch waanzin dat niemand in Nederland dit werk wil gaan doen.”

Veel personeel van slachterijen woont bij elkaar en gaat in busjes van en naar het werk. Twee derde van de respondenten vindt dat de werkgevers hiervoor ook verantwoordelijkheid moeten nemen. Een reactie: ,,Je kunt het aan de lijn wel veilig hebben ingericht, maar als mensen zich daarna bijvoorbeeld hutje-mutje gaan omkleden, dan blijft er gevaar.”

De meesten geloven niet dat medewerkers doorbetaald thuis mogen blijven zitten als ze besmet blijken te zijn. Zij denken eerder dat zieke personeelsleden juist gingen werken uit angst hun baan kwijt te raken. Een deelnemer denkt dat het ligt aan de uitzendbureaus. ,,Bij een uitzendbureau krijg je niet betaald als je niet komt.”