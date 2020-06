’Windmolen levert weinig op’

Met verbazing lees ik dat men er nu achter is gekomen dat biomassa niet zo groen is als men dacht. Hoeveel miljard zijn we nu verder? Weggegooid geld. Hetzelfde geldt voor al die windmolens, vooral die op zee. Alleen heeft de politiek nog niet gesnapt dat ook dát geld wegsmijten is én een druppel op een gloeiende plaat als het gaat om totale energie-voorziening voor onze wereld.

De installatie-kosten zijn al gigantisch en de enorme onderhoudskosten komen er nog eens bij. Het is schone energie maar véél te kostbaar en te weinig om echt zoden aan de dijk te zetten. En al die tijd je kop in het zand steken als het woord ’kernenergie’ genoemd wordt.

Jan Karel Burggraaff,

Bergschenhoek