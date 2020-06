Black lives matter of all lives matter?

Er is verwarring over het gebruik van de term ’black lives matter’. Waarom niet ’all lives matter’? Dat is een legitieme vraag en die verdient een goede uitleg. Helaas is dat laatste op het internet een uitzondering aan het worden. Zelfs logische vragen, goedbedoelde posts of naïeve reacties kunnen rekenen op scheldtirades, waardoor uitleg of discussie nauwelijks meer mogelijk is.