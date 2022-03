’Stuur maar wodka naar de Russen’

Een effectief wapen was de inzet van alcohol, waarvoor de Russen uitermate gevoelig waren. Hun dorst was zo sterk dat de manschappen zelfs tanks ruilden tegen drank. Dit heeft de bezetting niet voorkomen, maar wel vertraagd.

In plaats van benzine zou de NAVO tankwagens met wodka moeten sturen. Overigens is er in het land met zijn onafzienbare akkers aan graan en aardappelen een levendige boeren-stookcultuur. Strategen zouden dit middel in hun handboek moeten opnemen als alternatief voor conventionele wapens.

D. Hollander

(historicus)