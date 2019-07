’Oostenrijk, geweldig land’

Maar wat een verschil zeg: benzine €1,289 per liter , een blik 0,5 l Radler voor €0,45 en eten in een restaurant met vijf grote stukken vlees, friet en salade voor €14,80 p.p. Het liet mij zien dat er van één Europa geen sprake is. Daarnaast trof ik een keurig, schoon en net land aan met vriendelijke blije mensen. Ik vermoed dat de regering van Oostenrijk een overschot op de begroting van €14 miljard euro wel terug geeft aan haar eigen volk.

E. Rutten, Vught