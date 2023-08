’Onruststokers straffen’

Vrijdagavond veel commotie in Den Haag toen de Pegida-voorman zo nodig de koran moest verscheuren. Deze zinloze actie kost de burgers weer veel geld vanwege politie inzet. Dan de oproep van de klimaatgroep Extinction Rebellion om eerdaags de A12 weer te blokkeren. Ook daarbij is uiteraard weer veel politie inzet nodig. Demonstreren is prima maar het moet wel fatsoenlijk blijven voor de overige burgers.

Beledigen van religies moet strafbaar zijn en het lamleggen van het verkeer door klimaatactivisten moet ook flink bestraft worden.

Mevr. Brugman, Lelystad