’Schrik voor nieuwe vergroeningsmaatregelen’

Ter voorbereiding op een nieuw kabinet is een studiegroep van Haagse ambtenaren nu al begonnen om in het kader van nieuwe vergroeningsmaatregelen een plan uit te werken. We kunnen dus weer een hele serie maatregelen verwachten die de burger direct in zijn portemonnee zal gaan voelen.

Een portemonee die door allerlei verhogingen toch al verder geslonken is. En je kunt het al wel invullen, de ’heilige koe’ zal ook ditmaal niet aan de aandacht ontsnappen.

Als het aan de Haagse ’hemelbestormers’ ligt volgt er aan de pomp een accijnsverhoging van maar liefst 10 procent. Benzine- en dieselrijders gaan dan respektievelijk 10 en 8 cent per liter meer betalen. Voor het klimaat zeggen ze. Maar ik vind het ronduit een schandalige manier om de burger weer verder uit te kleden. Alsof er ook maar één automobilist te vinden is die daardoor minder zal gaan rijden.

Maar we kunnen ze wel terug pakken. Kijk daarom in maart in het stemhoekje goed welk hokje je rood maakt!

Jan Muijs, Tilburg