Brief 2: ’Nieuwe verkiezingen in het verschiet’

De 'heisessie' in Hilversum waarbij informateur Remkes de hoofdrolspelers op één lijn probeerde te krijgen leverde vooralsnog niet het gewenste resultaat op. Later -na Prinsjesdag deze week- zullen Rutte, Kaag en Hoekstra verder met Remkes in conclaaf gaan om in een laatste poging te proberen er met elkaar uit te komen. Ik verwacht er niet veel van. De onderlinge verschillen zijn te groot en de doelstellingen liggen te ver uit elkaar.

En probeer er dan daar maar eens een ménage à trois van te maken. Dan moet er jegens elkaar toch minstens een zekere mate van affectie en bereidbaarheid zijn. En die zie ik helemaal niet. Onmogelijk? Ik denk het wel. Nieuwe verkiezingen liggen dan ook in het verschiet.

Jan Muijs, Tilburg

