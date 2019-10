’Fouten in klimaataanpak’

Die zijn veel slechter voor mens en milieu dan kolen- en gascentrales. Misschien nog kwalijker en in ieder geval een schandaal dat er überhaupt maatregelen en beslissingen zijn genomen zonder een objectief en gedegen onderzoek. Wie is verantwoordelijk voor de verkwisting van vele miljarden euro’s aan subsidie? Subsidie die door de burgers worden betaald. Wat overduidelijk is dat die mensen volstrekt incapabel zijn en ter verantwoording moeten worden geroepen. Misschien moet er eens een onderzoek worden gedaan naar de verantwoordelijken en nagegaan worden of die persoonlijke belangen hebben in bedrijven die profiteren van de miljarden euro's aan subsidies. Opvallend is ook dat het oorverdovend stil is uit de hoek van de klimaatfanaten. Waar zijn de massale protesten tegen windmolens en biomassacentrales?

René Kardurk, Landgraaf