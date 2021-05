’Bestolen door overheid en ABP’

Veel gepensioneerden voelen zich bestolen door de overheid maar ook door het ABP, dat in 2020 € 1,5 miljard aan prestatiebonussen aan zichzelf heeft uitgekeerd. Wie is die overheid dan wel dat ze beslissen over het geld van een ander en wanneer er wel of niet geïndexeerd gaat worden en welke prestatie heeft het ABP geleverd om deze bonussen aan henzelf uit te keren i.p.v. aan de deelnemers?

Het geld is van de werknemers, die dit hebben belegd bij fondsen met als doel later een goed pensioen te krijgen. Ruim 10 jaar is er niet meer geïndexeerd terwijl de pensioenpotten uitpuilen van het geld. Komende decennia overlijden een grote groep mensen, de z.g. ’babyboomers’ van na de oorlog, derhalve bestaat het niet dat van de miljarden niets meer overblijft voor de jongere generaties.

Mijn conclusie is, dat de overheid en het ABP diefstal plegen. D66’er Koolmees vertoont labbekakkerig gedrag door alles op zijn beloop te laten en verdient een schop onder de kont om nu eindelijk eens een besluit te nemen, maar ja, wat verwacht je anders van een kabinet dat alleen maar met zichzelf bezig is. Snel indexeren nu!

Rob Tamerius, Numansdorp