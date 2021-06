’KNVB permanent in actie tegen discriminatie’

De KNBV had rondom de anti-homowet in Hongarije namelijk verschillende acties, binnen de mogelijkheden van een voetbalbond. Zo droeg de aanvoerder van Oranje een OneLove aanvoerdersband tijdens de wedstrijd in Boedapest en dit is toegelicht in een statement, samen met Barbara Barend had de KNVB de OneLove-speldjesactie waarmee personen in de media en in het stadion konden uitdragen hoe zij hierover denken en op de KNVB Campus in Zeist hing de regenboogvlag.

OneLove benadrukt dat iedereen in het voetbal minimaal één ding gemeen heeft: de liefde voor het voetbal. Het benadrukt hiermee de verbindende kracht van het voetbal en gaat dus in tegen alle vormen van discriminatie en uitsluiting. De campagne is met een statement van start gegaan en loopt het hele jaar door, waaronder op Coming Out Day. Naast de campagne heeft de KNVB onlangs nog zo’n twintig nieuwe of aangescherpte maatregelen tegen discriminatie in het leven geroepen.

Jaap Paulsen, hoofd PR KNVB