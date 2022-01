Premium Het beste van De Telegraaf

VS en Europese bondgenoten moeten zich niet tegen elkaar laten uitspelen

In de toenemende spanningen rond de Oekraïne-crisis blijft Moskou olie op het vuur gooien. Met de uitdrukkelijke eis dat NAVO-troepen vertrekken uit Roemenië en Bulgarije is eens temeer duidelijk geworden dat het Kremlin uit is op een radicale omverwerping van de Europese veiligheidsorde.