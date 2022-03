Brief 2: ’Nederlandse pomphouder de pineut’

Het is oneerlijke concurrentie voor Nederlandse pomphouders. Je mag je gelukkig prijzen als je in de buurt woont van de grens. Pech als dat niet het geval is. Toch komen veel mensen van verder weg en slaan ze nu in België extra brandstof in.

Wim Knaap, Heerhugowaard

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: