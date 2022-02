’Ons land militair erg zwak’

Na de val van de muur in 1989 zouden we volgens sommige naïeve politici nooit meer oorlog krijgen en werd het leger dusdanig uitgekleed dat bovenstaande vraag gerechtvaardigd was. De slagkracht van het leger is echter zo verzwakt waardoor wij niet meer door de NAVO aan ons gestelde eisen kunnen voldoen. Dat defensie er maar wat bijhangt in Den Haag is af te meten aan de achtereenvolgende ministers die op deze post werden gezet. Nederland die een grote mond heeft op veel gebieden, kan binnen de NAVO niet anders gezien worden dan een klaploper die andere landen de kooltjes uit het vuur laat halen.

A. Klasen