‘Drugstest voor politici’

Terecht is er veel media aandacht voor het aftreden van de Jorrit Nuijens, de GroenLinks-wethouder en locoburgemeester van Diemen na diens misdragingen. Een wethouder heeft een voorbeeldfunctie.

Ik vraag mij af of zijn drugsgebruik, zelfs als hij niet verslaafd is, bekend was. Het geeft mij een onveilig gevoel als politici regelmatig onder invloed van drugs of alcohol zijn. Stel je eens voor dat onze premier onder invloed was toen de MH17 werd neergeschoten… Zijn handelen was op dat moment van groot belang. Je wilt dan geen premier onder invloed. Maar ook in Diemen kunnen rampen zich voordoen en dan wil je absoluut geen wethouder onder invloed. Bij een aantal functies moet je gewoon bijna 24/7 helder beschikbaar zijn.

Als de informatie op internet correct is en dat zijn recreatief drugsgebruik bekend was, dan heeft zijn partij onaanvaardbare risico’s genomen door hem voor te dragen voor een politieke functie.

Uiteraard ligt de grootste verantwoordelijkheid bij hem.

Daarom pleit ik voor een periodieke controle van toppolitici, topbestuurders en topambtenaren op drugsgebruik. Je kunt dat niet in de wet regelen maar misschien door middel van een soort vrijwillige gedragscode.

Ik stel daarom voor dat de gemeenteraad van Amsterdam het voorbeeld geeft en dat ze allemaal vrijwillig periodiek een drugstest laten afnemen. Amsterdam kan dan wat geruster gaan slapen.

Ton Jacobs