’Burgers dupe onderzoekskosten’

Hoogleraar bezorgd over boerenopstand: ’Het platteland mist perspectief’

Pas toen hij in Friesland neerstreek en het proces rond de blokkeerfriezen volgde, begreep hoogleraar en VVD-senator Caspar van den Berg hoe diep geworteld in sommige regio’s de onvrede is met ’Den Haag’. „De stem vanuit het landelijk gebied is politiek niet goed vertegenwoordigd.”