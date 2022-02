’Hobbyjager verstoort evenwicht’

De belangrijkste oorzaak is onder meer ook de steeds intensievere landbouw. Weidevogels kunnen moeilijk aan voedsel komen in de eentonige geïnjecteerde graslanden. Ook door het vroege maaien worden de nesten vernield en de kuikens vinden er slechts moeilijk voedsel. Omdat onze nog over zijnde weidevogelgebieden door veel inzet een oase zijn op een verder vogel- en wildarm platteland, zijn ze erg kwetsbaar voor predatoren. Deze predatoren trekken naar deze gebieden omdat er in die andere gebieden vaak te weinig ander voedsel aan (jong) wild is. Deze schaarste wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hobbyjagers die voor hun plezier grote hoeveelheden wild wegschieten waardoor er gewoon te weinig overblijft voor de natuurlijke predator en deze automatisch naar weidevogelgebieden wordt gedreven. De hobbyjager is vooral rondom kerst in mijn ogen de grootste rover in de natuur en beslist geen beheerder. Waarom mogen zij voor hun hobby wel wild doden en waarom mag b.v. de vos dit uit levensbehoefte niet? In Nederland zijn ongeveer 27.000 jagers actief.

Bertus Zuidema,

Groningen